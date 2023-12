Francia: Le Maire, crisi inflazione superata ma indice resterà ancora alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la crisi inflazionistica è stata superata ma il livello resterà ancora "un po' più elevato, verso il 2 per cento. Lo h detto il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, all'emittente televisiva "CNews". Il contesto resta "molto duro per molti dei nostri compatrioti perché c'è ancora troppa gente per la quale la situazione resa difficile", ha detto Le Maire, spiegando che nel 2024 l'inflazione in Francia resterà sotto la soglia del 3 per cento. A novembre il dato è sceso al 3,5 per cento su base annua contro il 4 per cento di ottobre.(Frp)