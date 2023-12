Istat: crescono pressioni sull’ambiente ma anche spesa per sua tutela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornano a crescere le pressioni sull’ambiente ma anche la spesa per la sua tutela. Nel 2021 i principali indicatori di pressione dei conti ambientali crescono più del Pil (aumentato dell’8,3 per cento in volume); nel 2022 le dinamiche sono differenziate. È quanto rileva Istat in un report. Il Consumo netto di energia raggiunge 7,0 milioni di terajoule (+8,8 per cento) nel 2021 (-5,0 per cento nel 2022); le emissioni climalteranti salgono a 428 milioni di tonnellate (Mt) di CO2 equivalente (+8,7 per cento) nel 2021 (+0,1 per cento nel 2022); il Consumo materiale interno arriva a 505,5 Mt (+10,2 per cento) nel 2021 (nel 2022 +2,1 per cento). Nel 2021 il valore dei beni e servizi prodotti per la tutela ambientale sale a 181 miliardi (+54,1 per cento), la Spesa per la protezione dell’ambiente a 46,6 miliardi (+10,6 per cento) e il gettito delle imposte ambientali a 55 miliardi (+8,1 per cento), cui segue una contrazione del 24,4 per cento nel 2022. (Com)