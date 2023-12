Scuola: Manzi (Pd), riforma filiera tecnico professionale frettolosa e senza confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella approvata in commissione Cultura al Senato è una riforma della filiera tecnico professionale frettolosa, confusionaria, scarsamente condivisa con il mondo della scuola. E’ grave, peraltro, la scelta del ministero di inviare alle scuole la circolare per l’adesione (da inviare entro il 30 dicembre) ai percorsi sperimentali quadriennali, nonostante il parere negativo con motivate osservazioni dato dal consiglio superiore della pubblica istruzione e una discussione parlamentare ancora in corso su questo tema". Lo scrive in una nota Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Pd. "Sarebbe stato indispensabile aspettare un altro anno per consentire alle scuole di adeguare la propria programmazione, consentire un adeguato orientamento degli studenti, trovare le risorse necessarie per garantire la formazione per il personale docente per affrontare la sfida di un nuovo percorso sperimentale, che inevitabilmente richiederà una modifica delle modalità di valutazione, degli orari e delle stesse linee guida del curriculum", prosegue Manzi. "Avremmo voluto - aggiunge - una riflessione supplementare da parte del ministro e un ampio dibattito parlamentare, con la possibilità di valutare ed ascoltare anche le esperienze di sperimentazione già realizzate per arricchire la qualità ed il merito del percorso parlamentare intrapreso. La maggioranza di governo ha deciso di procedere in fretta e senza tenere conto delle osservazioni e delle proposte di merito avanzate. In questo modo si rischia concretamente di mettere in atto una profonda disparità tra territori ed istituzioni scolastiche, impedire un serio ed efficace orientamento agli studenti. Non è la strada che è quello che avremmo voluto", conclude responsabile Scuola del Pd. (Rin)