Ue: Conte, perché Meloni non diventa paonazza in Europa?

- "Siete leoni nelle vostre feste di partito, ad Atreju, quando Giorgia Meloni si scompone e diventa paonazza. Perché non diventa paonazza in Europa?". Lo ha affermato il deputato e presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera sulla proposta di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021. (Rin)