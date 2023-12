Medio Oriente: consigliere sicurezza Israele, "Anp al governo di Gaza solo se moderata e riformata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele starebbe valutando la possibilità di lasciare il controllo della Striscia di Gaza all’Autorità nazionale palestinese (Anp), una volta posto termine al confitto contro il movimento islamista palestinese Hamas, a condizione che "venga riformata". Lo ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza nazionale israeliano, Tzachi Hanegbi, in un’intervista al quotidiano di proprietà saudita “Elaph”, in cui afferma che Israele sarebbe “impegnato a ricostruire Gaza, insieme ai palestinesi, alla comunità internazionale e alle imprese private”. Nell’intervista Hanegbi ha affermato che lo Stato ebraico non avrebbe alcun interesse a “controllare gli affari civili a Gaza”, aggiungendo che con la fine del conflitto “sarà necessario un organo di governo palestinese, moderato, che goda di ampio sostegno e legittimità, ma non sta a noi decidere chi sarà”. Il consigliere ha commentato la spinta della comunità internazionale affinché l’Anp assuma il governo di Gaza, affermando che “questo sarebbe impossibile senza una riforma interna”, dal momento che l'Autorità dovrebbe prima “mettere fine all'incitamento alla violenza contro Israele”, afferma Hanegbi. “Nella sua forma attuale, l’Anp trova difficile attuare tali riforme, è una questione che richiede molto lavoro e l’assistenza della comunità internazionale. Ora siamo pronti per questo sforzo”, ha concluso il consigliere. Le dichiarazioni di Hanegbi potrebbero segnare un cambio di prospettiva rispetto al rifiuto ribadito più volte nelle scorse settimane dal primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, di lasciare il governo della Striscia di Gaza in mano all'Anp.(Res)