Bankitalia: sofferenze in calo, chiuse posizioni da 22 miliardi nel 2022

- Banca d’Italia comunica che nel 2022 sono state chiuse posizioni per circa 22 miliardi. Il dato, pari a circa 4 volte il valore dei nuovi ingressi, è superiore al 2021 in termini sia assoluti (17 miliardi), sia di incidenza percentuale sulle sofferenze in essere alla fine dell’anno precedente (64 per cento contro il 42 per cento). L’incremento rispetto al 2021 è ascrivibile principalmente alle cessioni (passate da 14 a 18 miliardi), mentre l’ammontare delle posizioni chiuse in via ordinaria è rimasto sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (circa 4 miliardi). Prosegue, inoltre, il miglioramento nei tempi di smaltimento in atto dal 2015, che beneficia sia della riduzione delle consistenze e dei bassi tassi di ingresso in sofferenza, sia dei progressi conseguiti dagli intermediari nella gestione di questi crediti. La quota delle posizioni chiuse entro un anno dalla classificazione a sofferenza è progressivamente aumentata (dal 38 per cento per le posizioni entrate nel 2015 al 65 per cento per quelle del 2021). I dati aggiornati mostrano inoltre che l’85 per cento delle posizioni viene chiuso entro tre anni dall’ingresso a sofferenza. Rispetto agli anni precedenti, il ricorso alle cartolarizzazioni in rapporto al totale delle cessioni è stato inferiore, anche in considerazione del fatto che dal 14 giugno del 2022 le Gacs non sono più disponibili. Le GACS hanno assistito quasi tutte le principali operazioni di cartolarizzazione di sofferenze (5,4 miliardi, l’82 per cento delle sofferenze cartolarizzate). Le inadempienze probabili cedute sono aumentate a 7 miliardi (5,7 miliardi nel 2021). (Com)