Mes: Silvestri (M5s), governo cerca di coprire schiaffi presi in Europa

- "Il voto sul Meccanismo europeo di stabilità delle forze di maggioranza, che certifica una enorme spaccatura tra le forze di governo, è un palese tentativo di nascondere gli schiaffi presi in Europa e gli esiti di una trattativa sul Patto di Stabilità che vedono fortemente penalizzato il nostro Paese, di fatto schiacciato dagli interessi franco-tedeschi e vessato dalle politiche di austerity. Come M5s abbiamo sempre detto che il nostro voto sul Mes sarebbe stato improntato da una logica di pacchetto che prevedeva interventi su diversi piani, purtroppo l'incapacità politica del governo Meloni non ha prodotto avanzamenti positivi e per questo esprimeremo un voto contrario. C'è una grande differenza tra l'abilità diplomatica del presidente Conte e della presidente Meloni, ed è tutta nei 209 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento cinque stelle. (Rin)