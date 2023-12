Ama: Coppotelli (Cisl Lazio) bene accordo la partecipazione nostra bandiera da sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo firmato ieri per la costituzione di un comitato bilaterale di strategia e sviluppo industriale per Ama è un passo importante sul tema della partecipazione che per la Cisl è stato sempre fondamentale. Lo dichiara, in una nota, il segretario generale della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli. "Adesso l'obbiettivo rimane quello di estenderlo a tutte le partecipate del comune di Roma Capitale. Vogliamo esserci soprattutto perché siamo un sindacato che fa solo sindacato ed è quello che ci chiedono i Lavoratori. L'accordo sottoscritto ieri . aggiunge il sindacalista - ha lo scopo di migliorare e porre su basi innovative le relazioni industriali tra azienda e Organizzazioni Sindacali, si pone l'obbiettivo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio attraverso un confronto partecipativo e il coinvolgimento attivo dei lavoratori sui processi strategici e organizzativi. La partecipazione dei lavoratori, per la Cisl, è da sempre considerata fondamentale perché getta le basi per la creazione di un modello sociale basato sulla collaborazione e non sulla conflittualità. Siamo fermamente convinti che elaborare proposte costruttive e raggiungere obbiettivi condivisi sia un contributo serio allo sviluppo economico delle imprese coinvolte", conclude Coppotelli. (Com)