Roma: assessore Patrimonio, siamo al fianco di Salvamamme, a disposizione per trovare una sede

- Voglio rassicurare, per quanto possibile, l'associazione Salvamamme. C'è la disponibilità piena, di Roma Capitale e mia personale, a trovare una soluzione affinché questa realtà sociale non interrompa il prezioso lavoro svolto in tanti anni. Lo dichiara Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale. "Lo scorso anno, prima che fosse varato il nuovo Regolamento per l'uso del Patrimonio pubblico - spiega Zevi - ho incontrato Grazia Passeri, Presidente dell'associazione, garantendole un impegno a trovare la sede. Mi dispiace non essere ancora riuscito a trovare la soluzione più idonea, ma la contatterò nelle prossime ore e sono certo che potremo risolvere almeno questo problema grazie al Patrimonio di Roma Capitale. Questa realtà - conclude Zevi - deve proseguire perché è punto di riferimento di tante famiglie e tanti bambini in difficoltà da ben venticinque anni". (Com)