Tunisia-Russia: Lavrov, sviluppiamo cooperazione in agricoltura ed energia

- La Russia e la Tunisia intendono sviluppare la cooperazione bilaterale, inclusi i settori dell'agricoltura e dell'energia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a seguito di un incontro con il presidente tunisino, Kais Saied. "Abbiamo deciso di sviluppare la nostra cooperazione in tutte le aree. Questo vale anche per l'agricoltura, sono interessati alle nostre forniture di grano, e vale anche per il settore energetico, compresa l'energia nucleare", ha detto Lavrov nel corso di una conferenza stampa a Tunisi. I due Paesi hanno anche concordato di accelerare l'entrata in vigore di un accordo sull'utilizzo pacifico dell'energia nucleare. La Tunisia è inoltre interessata all'aumento delle forniture di grano russo, ha sottolineato il ministro di Mosca. Infine, secondo Lavrov, Mosca e Tunisi intendono approfondire la cooperazione nel settore dell'alta tecnologia, compresa l'esplorazione dello spazio. (Rum)