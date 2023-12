Speciale difesa: Leonardo, consegnato alla Slovenia il primo velivolo da trasporto tattico C-27j Spartan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha consegnato al ministero della Difesa sloveno il primo di due aerei C-27j Next generation, contrattualizzato a seguito dell’accordo governo-governo (G2g) Italia-Slovenia firmato il 17 novembre 2021. Lo comunica Leonardo in una nota. Il velivolo è equipaggiato con avionica avanzata dotata di glass cockpit con cinque schermi multifunzione a colori, un radar per missioni di trasporto tattico, sistemi di comunicazione, sistema satellitare, protezione balistica e con winglet che ne accrescono ulteriormente le prestazioni aerodinamiche. Nell’ambito dell’accordo G2g tra i due paesi, sono stati firmati negli ultimi due anni tra Leonardo e la direzione degli Armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità del segretariato generale della Difesa/direzione nazionale degli Armamenti due distinti contratti di acquisizione, ognuno comprendente un aereo e servizi logistico-addestrativi. La scelta del C-27j da parte del ministero della Difesa sloveno consente di soddisfare appieno diverse esigenze operative sia sul piano della capacità di trasporto e proiezione in missioni internazionali, sia a supporto della popolazione nazionale per compiti di soccorso, protezione civile e lotta antincendio. Il programma sloveno prevede infatti di operare il C-27j anche nella nuova configurazione Fire fighting, dotata del sistema pallettizzato antincendio di ultima generazione Maffs II (Modular airborne fire fighting system) della United aeronautical corporation, leader mondiale nei sistemi di applicazioni aeree antincendio. (Com)