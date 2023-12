Speciale difesa: Libia, sottosegretario Perego in visita al contingente italiano a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, si è recato in Libia per visitare il contingente italiano di stanza a Tripoli. “In questo periodo di festività, mentre in molte case ci si concede a riposo e calore familiare, voi state operando per il bene del Paese”, ha detto Perego, rivolgendosi all’equipaggio della nave Lipari della Marina militare, ormeggiata a Tripoli, impegnata nella Missione di assistenza e supporto italiano in Libia (Miasit) e inserita nel dispositivo aeronavale dell’operazione Mediterraneo sicuro (Oms). “L’Italia vi è grata per quanto state facendo, è per questo che oggi sono qui”, ha dichiarato il sottosegretario a bordo della Lipari, dove era schierata anche una rappresentanza del personale di tutte le realtà, militari e non, impegnate nella missione con il comandante di Miasit, generale di brigata aerea Dario Antonio Missaglia. “La vostra missione, è importante per il Paese e soprattutto lo è per il popolo libico”, ha sottolineato Perego. Durante la visita, il sottosegretario ha incontrato il capo di gabinetto del ministero della Difesa libico, generale Elshatiweche. Quest'ultimo ha espresso soddisfazione e gratitudine per il contributo italiano nel suo Paese, il rapporto con il genio militare nelle attività congiunte e per l’addestramento dei cadetti libici in Italia. “Buone feste a voi, ai vostri affetti lontani e ancora grazie per quello che fate per la nostra Italia”, ha concluso Perego al termine della sua visita. (Com)