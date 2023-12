Speciale difesa: missione Nato in Lettonia, cambio al comando del Task Group Baltic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto luogo la cerimonia di trasferimento delle responsabilità alla guida del Task Group Baltic per il personale italiano schierato nell’ambito della missione Nato Enhanced Forward Presence “Latvia”. Lo ha reso noto un comunicato del Comando operativo di vertice interforze (Covi). I bersaglieri della brigata corazzata “Ariete”, guidati dal tenente colonnello Gerardo Secco, hanno passato le consegne ai colleghi della brigata “Garibaldi” e al nuovo comandante del contingente nazionale, il tenente colonnello Pasquale Lanni. La cerimonia di avvicendamento è stata presieduta dal generale di brigata Giuseppe Faraglia, comandante del Joint Force Headquarters, reparto ad alta prontezza inquadrato nel Covi. Presente l’addetto militare per i tre Paesi baltici, colonnello Giovanni Trebisonda, una delegazione dell’ambasciata d’Italia a Riga, una folta rappresentanza di militari provenienti dai Paesi alleati e numerose autorità civili e militari della Nato e del Paese ospitante. “La presenza a Camp Adazi di truppe italiane è un chiaro segnale per i nostri alleati”, ha detto il generale Faraglia, evidenziando quanto i soldati della Nato rappresentino per questi territori un caposaldo di giustizia e di rispetto del diritto internazionale, un messaggio ben preciso per tutti coloro che vorrebbero destabilizzarne i confini. Il personale che farà parte del contingente italiano della XIV rotation proviene dal comando brigata “Garibaldi”, dal primo Reggimento bersaglieri, dall’ottavo Reggimento artiglieria terrestre “Pasubio”, dal Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19esimo), dal Reggimento logistico “Garibaldi”, dal quarto Reggimento carri, dal quarto Reparto Comando e Supporti Tattici, dal 21esimo Reggimento genio guastatori, dal 121esimo Reggimento artiglieria contraerei “Ravenna”, dal settimo Reggimento per la difesa Cbrn “Cremona”, dal Reggimento lagunari “Serenissima”, dal settimo Reggimento trasmissioni. Le attività del contingente italiano schierato in Lettonia sono dirette e coordinate dal Covi, l’Alto comando della Difesa la cui missione principale è di pianificare e dirigere tutte le operazioni e le esercitazioni interforze e multinazionali condotte nei cinque domini: terra, mare, cielo, spazio e cyber. (Res)