Speciale difesa: Francia-Repubblica Ceca, Macron, condividiamo analisi comune su sovranità europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia condivide con la Repubblica Ceca un'analisi comune che vede la sovranità europea cruciale per i prossimi anni. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante una dichiarazione congiunta tenuta all'Eliseo al fianco dell'omologo ceco Petr Pavel. Macron ha spiegato che durante i colloqui sono stati evocati i dossier riguardanti la guerra in Ucraina, la difesa e la situazione in Medio Oriente. "La nostra relazione bilaterale è anche segnata dal dinamismo della cooperazione nel settore energetico, la nostra offerta di partenariato a lungo termine nel settore del nucleare ma anche nelle infrastrutture dei trasporti", nella "cooperazione scientifica" e nella "cultura", ha detto Macron. (Frp)