Romania: il Parlamento approva la Finanziaria 2024

- Il Parlamento romeno ha dato il via libera al bilancio statale per il 2024. Per il prossimo anno, il budget della Romania sarà centrato su investimenti per un valore di circa il 7 per cento del Pil e su una crescita economica del 3,4 per cento, mentre il deficit di bilancio è stimato al 5 per cento del Pil. Stando al premier socialdemocratico Marcel Ciolacu, "il bilancio per il 2024 punta allo sviluppo e all'equità, che poggia su investimenti e garantisce i fondi necessari per gli incrementi di salari e pensioni promessi". L'opposizione sostiene che la Finanziaria si basa su cifre irrealistiche, che non garantiranno lo sviluppo economico. (Rob)