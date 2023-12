Myanmar: ribelli rivendicano attacco a comando regionale delle forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gruppi ribelli hanno attaccato stamattina il quartier generale della Regione centrale dell'Esercito del Myanmar, situato nel vecchio complesso del palazzo nella municipalità di Aungmyaythazan, a Mandalay. Lo riferisce “Radio Free Asia”, che cita anche testimonianze locali. L’attacco è stato rivendicato dal Gruppo di difesa popolare e da altri gruppi ribelli, inclusi i Combattenti coraggiosi per il Myanmar (Bwm). Un portavoce del gruppo ha dichiarato che l’attacco, sferrato con sei razzi da 107mm, hanno preso di mira i dormitori in cui alloggiavano i vertici del Comando militare centrale della giunta. “Siamo riusciti ad attaccare con sei razzi a lungo raggio da 107 mm. Un dispositivo non è esploso a causa di un malfunzionamento, ma gli altri cinque hanno raggiunto il bersaglio", ha dichiarato il portavoce anonimo. "Gli obiettivi, che includevano l'ufficio speciale del Comando militare centrale regionale, le caserme delle truppe della giunta e le residenze del comandante regionale e del vicecomandante regionale, sono stati colpiti con successo". I danni alle strutture e il bilancio delle vittime sono ancora ignoti. La sede del Comando militare centrale è famigerata per la detenzione e l'interrogatorio di manifestanti anti-golpe, studenti universitari e membri delle Forze di difesa del popolo nella città di Mandalay, eseguiti a seguito del golpe militare del primo febbraio 2021. (segue) (Inn)