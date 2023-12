Myanmar: ribelli rivendicano attacco a comando regionale delle forze armate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato scorso, invece, l'Alleanza delle tre fratellanze, un asse tra tre gruppi etnici attivi in Myanmar, aveva rivendicato la conquista della città di Namhsan, uno snodo commerciale nello Stato settentrionale di Shan, pochi giorni dopo l'annuncio da parte della Cina di un cessate il fuoco temporaneo mediato tra le parti in conflitto. I tre gruppi alleati - l’Esercito dell'Arakan (Aa), l’Esercito dell’alleanza nazionale democratica del Myanmar (Mndaa) e l’Esercito di liberazione nazionale ta’ang (Tnla) - affermano di aver catturato posizioni militari e snodi di confine vitali per il commercio con la Cina. Il Tnla ha pubblicato filmati su Facebook che mostrano i leader del gruppo in visita alla città di Namhsan, dopo avervi lanciato un attacco più di due settimane fa, e mentre parlano con i soldati della giunta fatti prigionieri. In totale, l’alleanza dei tre gruppi afferma di aver sequestrato 422 basi e sette città all’esercito del Myanmar dal 27 ottobre, quando i tre gruppi hanno avviato un'offensiva su vasta scala nello Stato di Shan. L’offensiva dell’alleanza ha galvanizzato altri oppositori della giunta e gli scontri si sono estesi all’est e all’ovest del Myanmar. Secondo le Nazioni Unite, più di mezzo milione di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. (segue) (Inn)