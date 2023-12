Myanmar: ribelli rivendicano attacco a comando regionale delle forze armate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 dicembre le forze armate agli ordini del governo militare birmano e i gruppi armati che fanno capo all’opposizione pro democrazia hanno concordato un cessate il fuoco temporaneo e il mantenimento del dialogo grazie alla mediazione della Cina. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Pechino, precisando che i negoziati sono stati ospitati dalla Cina. “Abbiamo lavorato senza sosta per fermare la guerra e promuovere i colloqui tra le parti in conflitto in Myanmar, insistendo per ridurre le tensioni e favorire la distensione della situazione”, ha dichiarato la portavoce Mao Ning nella consueta conferenza stampa. L’incontro con i gruppi armati è stato confermato anche dall’esercito birmano a inizio settimana, senza fornire ulteriori dettagli. Tuttavia, l'Alleanza delle tre confraternite (Tba) formata dall’Esercito dell’Arakan (Aa), dall’Esercito dell’Alleanza nazionale democratica del Myanmar (Mndaa) e dall’Esercito di liberazione nazionale ta’ang (Tnla), ha ribadito il 13 dicembre l’intenzione di rovesciare “la dittatura” in Myanmar, senza menzionare un cessate il fuoco o colloqui di pace. (segue) (Inn)