Legge Bilancio: Misiani (Pd), è manovra di stagnazione e austerità, non rilancia crescita Paese

- La legge di Bilancio, i provvedimenti connessi, definiscono una manovra "molto fragile" perché "basata su previsioni di crescita largamente sovrastimate" e perché "finanziata per due terzi a deficit. E' una manovra di corto respiro quella che ci apprestiamo a votare. Quasi tutte le misure più significative sono finanziate solo per il 2024", ha detto il senatore del Partito democratico, Antonio Misiani, intervenendo in Aula in discussione generale sul disegno di legge di Bilancio. "E' una manovra di stagnazione, di austerità e che non rilancerà la crescita di questo Paese", ha concluso l'ex viceministro all'Economia. (Rin)