Medio Oriente: Cameron si reca in Egitto per colloqui sul conflitto Israele-Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, visiterà Al-Arish, vicino al confine tra Egitto e Gaza, per testimoniare gli sforzi del Regno Unito nell'inviare aiuti al popolo palestinesi a Gaza. Il ministro tenterà inoltre di "proseguire gli sforzi per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi, aumentare gli aiuti a Gaza e porre fine agli attacchi missilistici di Hamas". Il ministro ha affermato che, senza la garanzia della sicurezza di Israele, non potrà esserci una pace duratura o una soluzione a due Stati. (Rel)