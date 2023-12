Corea del Sud: parlamento approva legge di bilancio per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale della Corea del Sud ha approvato oggi il disegno di legge di bilancio per il prossimo anno fiscale, che prevede una spesa complessiva pari a 656.600 miliardi di won (502,9 miliardi di dollari statunitensi). Si tratta di una cifra inferiore di 300 miliardi di won alla proposta inizialmente formulata dal governo, che costituisce comunque un aumento del 2,8 per cento rispetto al bilancio di quest'anno. La legge di bilancio approvata dal parlamento prevede per il prossimo anno un aumento della spesa complessiva per la salute, la previdenza sociale e l'occupazione pari a 16.900 miliardi di won (12,9 miliardi di dollari) a 242.900 miliardi di won (186,1 miliardi di dollari). La spesa fiscale per l'istruzione diminuirebbe di 6.500 miliardi di won (5 miliardi di dollari) a 89.800 miliardi di won (68,8 miliardi di dollari), mentre la spesa per la difesa aumenterebbe di 2.600 miliardi di won (2 miliardi di dollari) a 59.600 miliardi di won (45,7 miliardi di dollari). La spesa per la ricerca e lo sviluppo (R&S) dovrebbe calare a 26.500 miliardi di won (20,3 miliardi di dollari) rispetto ai 31.100 miliardi di won previsti dalla legge di bilancio per l’anno corrente.(Git)