Energia: Francia, combustibile per reattore Epr Flamanville sarà caricato a marzo

- Il combustibile del reattore nucleare Epr di Flamanville, in Francia, verrà caricato a marzo. Lo ha annunciato il gruppo energetico Edf. Inizialmente il reattore sarebbe dovuto entrare in servizio nel 2012 ma il progetto ha subito forti ritardi con un conseguente aumento dei costi, che alla fine del 2022 sono stati stimati a 13,2 miliardi di euro. L'azienda punta per il 2026 ad una produzione nucleare in Francia compresa tra i 335 e i 365 terawattora.(Frp)