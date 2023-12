Serbia-Cina: ministra Energia Djedovic incontra viceministro Risorse naturali di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Energia serba Dubravka Djedovic Handanovic ha ricevuto a Belgrado il viceministro delle Risorse naturali della Cina. Lo riporta la stampa locale, secondo cui i due hanno parlato della cooperazione e dei progetti nel settore minerario, delle fonti energetiche rinnovabili e del collegamento delle istituzioni educative e scientifiche dei due Paesi. La ministra serba, ricordando che alcuni mesi fa in Cina sono stati firmati dei memorandum d'intesa con il gruppo cinese "Zidjin" su nuovi investimenti, ha affermato che "grazie al nuovo ciclo di investimenti pari a 3,8 miliardi di dollari, la Serbia sarà tra i maggiori produttori di rame in Europa e tra i primi produttori di oro". Djedovic Handanovic ha quindi sottolineato l'interesse della società cinese Shanghai Fengling Renewables per gli investimenti nella produzione e nello stoccaggio di capacità dalle fonti energetiche rinnovabili in Serbia, in particolare dall'idrogeno verde. Il viceministro cinese ha detto che per il suo Paese è "molto importante lo sviluppo dell'attività mineraria nel rispetto delle norme ambientali e degli interessi della comunità". (Seb)