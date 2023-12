Ucraina: il governo tedesco aumenta gli aiuti per il settore dell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha aumentato gli aiuti destinati al settore dell'energia dell'Ucraina, che continua a essere bersaglio degli attacchi russi. Si tratta di ulteriori 88,5 milioni di euro messi a disposizione della Comunità europea dell'energia per la manutenzione invernale delle infrastrutture energetiche in Ucraina. Attraverso l'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), ossia la banca statale della Germania, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedsco contribuisce con 54,3 milioni di euro, quello degli Esteri con 34,2 milioni di euro. Alla fine del 2022, il governo tedesco aveva stanziato 129,5 milioni di euro per il sostegno al settore dell'energia dell'ex repubblica sovietica. (Geb)