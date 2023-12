Scuola: commissione Cultura Senato, bene via libera a filiera tecnologico-professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti per l'approvazione, in commissione Cultura al Senato, del ddl che riforma la formazione tecnologico-professionale introducendo il modello 4+2. Un provvedimento che era necessario attuare per permettere al nostro Paese di essere sempre più all'avanguardia. Una riforma che parte dal Mim e per cui ringraziamo il ministro Giuseppe Valditara e il sottosegretario Paola Frassinetti". Lo affermano il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione di palazzo Madama, e la senatrice di Fratelli d'Italia, Ella Bucalo, relatrice del provvedimento. "In Commissione abbiamo portato avanti l'iter con il massimo impegno per arrivare presto ad approvare questa norma di buonsenso. Si costituiscono così i campus territoriali e si potenzia l'ammissione diretta al segmento terziario degli Its Academy. Si rafforza, quindi, il rapporto tra scuola e azienda permettendo ai nostri ragazzi una formazione qualificata che consentirà di accedere più facilmente al mondo del lavoro e, contemporaneamente, alle imprese di avere professionalità altamente profilate e competenti", concludono.(Rin)