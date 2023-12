Senato: Accordo di cooperazione con Acn per sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Repubblica e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa in materia di sicurezza cibernetica. L'accordo - informa una nota di palazzo Madama - prevede la condivisione tra le due Istituzioni di informazioni ed esperienze, il rafforzamento della collaborazione in ambito tecnico, l'individuazione delle migliori pratiche e la formazione degli utenti. Si intende così incrementare la resilienza e la sicurezza informatica dell'Istituzione a supporto del processo di trasformazione digitale già da tempo intrapreso. La cooperazione avviata oggi costituisce un importante tassello nel rafforzamento della sicurezza informatica del Paese.(Com)