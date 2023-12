Ucraina: Stato maggiore Russia, Kiev ha perso circa 160 mila militari da inizio controffensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha perso circa 160 mila militari e più di tremila veicoli blindati in tutte le direzioni nei sei mesi di controffensiva. E' quanto ha detto il capo di Stato maggiore delle forze armate russe, Valerij Gerasimov, intervenendo ad un incontro con gli addetti militari stranieri sui risultati delle attività del ministero della Difesa russo nel 2023. Inoltre, le truppe russe hanno distrutto oltre 121 aerei e 23 elicotteri nello stesso periodo preso in esame. Secondo Gerasimov, quest'anno l'obiettivo principale delle forze armate russe era quello di respingere la controffensiva di Kiev che ha coinvolto brigate addestrate in Occidente. Il capo dello Stato maggiore ha aggiunto che le forze russe "stanno costantemente espandendo le aree di controllo in tutte le direzioni". Infine, il generale russo ha ricordato che le forze armate ucraine hanno lanciato la controffensiva il 4 giugno scorso e "non sono state in grado di superare la zona di difesa tattica della Russia", subendo anche "enormi perdite nella direzione di Zaporizhzhia". (Rum)