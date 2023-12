Mes: Lucaselli (Fd'I), M5s assente in commissione, spaccatura vera è nelle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento cinque stelle non si è presentato proprio in commissione. La spaccatura vera è nelle opposizioni, non nella maggioranza". Lo ha detto la deputata di Fd'I, Ylenja Lucaselli, al termine della riunione della commissione Bilancio della Camera che ha espresso parere contrario sulla proposta di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021. Hanno votato a favore del parere contrario Fratelli d'Italia e Lega, mentre Forza Italia si è astenuta. (Rin)