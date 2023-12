Turismo: Federalberghi Roma, soddisfatti da ultimi dati aggiornati su arrivi per le feste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto incoraggianti per il turismo capitolino gli ultimi dati previsionali per le prossime feste elaborati dall'Ente Bilaterale del Turismo del Lazio (Ebtl) e diffusi da Federalberghi Roma. È quanto si legge in una nota di Federalberghi Roma. "Seppur da considerarsi ancora provvisorie, in quanto basate sulle prenotazioni finora ricevute e ancora soggette a variazioni soprattutto per ciò che riguarda le cancellazioni sotto data - spiega - le elaborazioni relative al periodo di Natale 2023 negli esercizi ricettivi di Roma Capitale stimano ad oggi 310.000 arrivi e 703.000 presenze, rispettivamente +37,78 per cento e +37,84 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel periodo di Capodanno 2024 negli esercizi ricettivi di Roma Capitale sono stimati ad oggi 388.000 arrivi con +31,97 per cento e 925.000 presenze con +35,04 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". (segue) (Com)