Mar Rosso: ministro Difesa greco Dendias, inviamo fregata per proteggere navi mercantili

22 luglio 2021

- La Grecia ha deciso di inviare nel Mar Rosso una fregata della Marina militare per contribuire alla sicurezza delle navi mercantili di passaggio, nell’ambito dell’operazione multinazionale Prosperity Guardian guidata dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato il ministro della Difesa greco Nikos Dendias citato dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. A seguito delle crescenti minacce alla sicurezza nel Mar Rosso per gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen, Atene stava valutando da giorni, tenendo conto di diversi parametri operativi, se prendere parte all’operazione Prosperity Guardian, per la quale hanno già espresso interesse anche Stati come Regno Unito, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Spagna. "Secondo l'ordine del primo ministro Kyriakos Mitsotakis, ho chiesto alla Marina di inviare una fregata per contribuire alla protezione delle navi mercantili e alla salvaguardia dell’economia globale”, ha spiegato Dendias. Il ministro della Difesa greco ha sottolineato che "la comunità internazionale si trova ad affrontare una grave sfida alla sicurezza nella regione del Mar Rosso” e che "gli attacchi alle navi mercantili da parte di gruppi armati costituiscono un'enorme minaccia per le vite umane e la stabilità internazionale". "La Grecia ha un interesse primario nel mantenere la libertà e sicurezza delle rotte marittime", ha aggiunto Dendias. (Gra)