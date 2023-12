Migranti: Zaratti (Avs), destra disprezza i diritti e non governa i flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’accordo con il premier albanese per la deportazione dei migranti che sbarcano sulle nostre coste è una indecenza perché svende i diritti umani, quelli di persone disperate. Dilata l’uso della detenzione amministrativa fino a 18 mesi e pratica respingimenti vietati dalle leggi del mare oltre dalle leggi internazionali. La sola idea che ci sia una urgenza a ratificarlo, come pretende la destra, è ridicola: l’unica urgenza in realtà è usare per il bene comune quella montagna di soldi, 16,5 milioni di euro subito e altri 100 milioni a garanzia, anziché buttarli nel tentativo di ricostruire l’immagine di una Italietta che si riprende le colonie, perché costruire i centri in Albania servirà solo a questo, non certo a governare il fenomeno migratorio”. Lo ha detto Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera, durante la discussione sulla procedura d’urgenza per il Protocollo Italia-Albania sulla questione migratoria.(Rin)