Difesa: Crosetto, nostri contingenti volto Paese, gli siamo tutti grati

- In occasione del collegamento in videoconferenza per gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali, dalla sede del Comando operativo vertice interforze (Covi), il ministro della Difesa Guido Crosetto, ha omaggiato "tutto il personale che opera in ogni località lontana ma sempre con uguale passione umanità e motivazione". Rivolgendosi al nostro personale, il ministro ha aggiunto: "Siete il volto dell’Italia, espressione migliore dei valori democratici di libertà e rispetto diritti internazionali. Del vostro essere vi siamo tutti grati come ai vostri cari che spesso pagano il prezzo del vostro servizio". Proprio per questo "in questi giorni difficili mi sono ricordato delle persone scomparse in servizio, i cui figli riceveranno un regalo, perché era giusto che la Difesa sopperisca anche in questo". (Rin)