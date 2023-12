Imprese: Avio Aero ottiene certificazione della parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avio Aero è tra le prime aziende del settore aerospaziale a ricevere la certificazione della parità di genere Uni/PdR 125:2022 prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), istituita per incentivare le aziende a intraprendere iniziative adeguate a ridurre il divario di genere. Un riconoscimento importante che valorizza il percorso strategico intrapreso dall’azienda negli ultimi anni sui temi di inclusione e pari opportunità. La valutazione – riferisce una nota – è stata condotta da Bureau Veritas – leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, accreditato presso il ministero per le Pari opportunità e la Famiglia – che ha sottoposto l’azienda a un esame basato su sei aree strategiche: cultura e strategia, governance, processi di gestione delle risorse umane, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. “Ci impegniamo ogni giorno perché la nostra azienda possa avere un impatto positivo sulla società in cui viviamo e l’ottenimento di questa certificazione è il riconoscimento concreto di tale impegno. Tutto ciò è sicuramente motivo di orgoglio, ma non si tratta di un traguardo bensì di un ulteriore stimolo a proseguire su questa strada”, ha dichiarato Riccardo Procacci, Amministratore delegato di Avio Aero. “Siamo convinti che l’innovazione, che è parte fondante del nostro Dna, passi necessariamente da differenti punti di vista: la diversità di genere rappresenta un arricchimento quotidiano che è sempre più imprescindibile”. (segue) (Com)