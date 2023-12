Difesa: Crosetto, grazie a Mattarella per suo ruolo garante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ringrazio presidente Mattarella per il suo ruolo di garante delle Forze armate perché si può imparare a combattere e a comandare uomini ma la cosa più difficile da imparare sono i valori, che sono quelli che ci aiutano nei momenti bui". Lo ha detto ministro della Difesa Guido Crosetto, in occasione del collegamento in videoconferenza per gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali, dalla sede del Comando operativo vertice interforze (Covi). Anche in questo momento difficile "ci muoviamo sulla base dei nostri valori, sulla base di ciò che riteniamo giusto", ha aggiunto. (Rin)