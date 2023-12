Mes: Richetti-Bonetti (Azione), maggioranza spaccata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza si spacca in commissione Bilancio sul parere al Meccanismo europeo di stabilità, con Forza Italia che si astiene dopo le forzature di Lega e Fratelli d'Italia. La retorica della Meloni sulla maggioranza coesa, quella del 'fatevene una ragione', termina qui". Lo affermano Matteo Richetti ed Elena Bonetti, capogruppo e vicecapogruppo di Azione, in una nota diffusa dal partito. (Com)