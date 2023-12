Corea del Sud: esplosione in un centro di ricerca militare, una vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona ha perso la vita oggi a seguito di una esplosione verificatasi in un centro di ricerca militare in Corea del Sud. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap”. L’esplosione si è verificata alle 12:45 (ora locale) presso un arsenale dell’Agenzia per lo sviluppo della difesa (Add) a Daejeon, circa 140 chilometri a sud di Seul. La vittima è un lavoratore a contratto dell’agenzia, che era stato riassunto dopo il pensionamento. La causa dell’incidente è oggetto di indagine.(Git)