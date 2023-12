© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini al Kuwait in questo momento di lutto per la morte del sovrano". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del collegamento in videoconferenza per gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali, dalla sede del Comando operativo vertice interforze (Covi). (Rin)