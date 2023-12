Regno Unito: fonti stampa, tagli fiscali in arrivo nel 2024 dopo calo inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inaspettato calo dell'inflazione al 3,9 per cento a novembre ha reso più probabili sgravi fiscali nella prossima dichiarazione di bilancio, prevista per la primavera del 2024. È quanto hanno dichiarato fonti interne al governo al quotidiano "INews", che vedono il calo dell'inflazione come una spinta economica che consentirà al cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, di tagliare le tasse il prossimo anno senza rischiare una nuova spirale inflazionistica. (Rel)