Spagna: oggi incontro tra Sanchez e presidente Catalogna Aragones a Barcellona

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e quello della Catalogna, Pere Aragones, si riuniranno oggi Barcellona nel primo incontro tra i due leader dopo l'accordo raggiunto tra i socialisti e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) per l'investitura dell'esecutivo. Secondo fonti della Moncloa consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press", sul tavolo ci sarà lo sviluppo delle questioni incluse nel patto firmato tra i due partiti, come la legge di amnistia per gli indipendentisti catalani coinvolti nel processo per il referendum illegale del 2017, il trasferimento della competenze nella gestione delle ferrovie locali (Rodalies) alla Catalogna e il finanziamento regionale. Il governo sottolinea che si tratta di una riunione di lavoro a "sfondo politico" e non di una semplice formalità. Tra i temi in discussione dovrebbe figurare, inoltre, la cancellazione del debito della Catalogna con lo Stato per un ammontare di 15 miliardi di euro. (Spm)