Germania: ministra Interno Faeser, possibili attentati di matrice jihadista

- In Germania sono “possibili” attentati di matrice jihadista “come quelli recentemente avvenuti in Francia o in Belgio”. Tuttavia, le autorità di sicurezza hanno ottenuto “successi” nella prevenzione di tale pericolo, smantellando strutture islamiste. È quanto dichiarato dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Rnd. L'esponente del governo federale ha aggiunto che le indagini sugli islamisti proseguono, mentre particolare protezione è assicurata alle istituzioni ebraiche in Germania. “Questa è una preoccupazione incredibilmente importante per me sul piano personale”, ha osservato Faeser. Al riguardo, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha affermato: “Per me, è insopportabile che gli ebrei abbiano paura di portare i propri figli all’asilo o a scuola”. Ciò “deve cambiare, attraverso un segnale molto chiaro” da parte dello Stato, ma anche di tutta la società tedesca. Per Faeser, questo significa rassicurare gli ebrei che “siamo al vostro fianco, vi proteggiamo”. (Geb)