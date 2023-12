Arabia Saudita: a dicembre emesse obbligazioni sukuk per quasi 3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro nazionale di gestione del debito dell'Arabia Saudita ha concluso l'emissione di sukuk denominati in rial per dicembre a 10,53 miliardi di rial (circa 2,81 miliardi di dollari), segnando un aumento del 295 per cento rispetto al mese precedente. Nel mese di novembre, l'emissione di sukuk dell'Arabia Saudita è ammontata a 2,66 miliardi di di rial, mentre a ottobre era pari a 3,98 miliardi di rial. Le offerte di dicembre, con un totale di offerte ricevute che hanno raggiunto 14,12 miliardi di rial, sono state divise in due tranche, secondo una dichiarazione del Centro nazionale di gestione del debito. La prima tranche, del valore di 2,57 miliardi di rial, scadrà nel 2030, mentre la seconda, del valore di 7,97 miliardi di rial, scadrà nel 2035. Il sukuk è un'obbligazione conforme alla shariah, la legge islamica. (Res)