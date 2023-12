Tunisia-Russia: Lavrov in visita a Tunisi, previsto incontro con omologo Ammar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è giunto ieri sera in visita istituzionale a Tunisi. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il programma della visita di Lavrov prevede una serie di incontri, tra cui quello con l'omologo tunisino, Nabil Ammar. In precedenza, Lavrov si era già recato in Tunisia nel 2019, mentre Ammar ha visitato Mosca il 25 e 26 settembre scorso. Parlando all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti", Ammar ha detto che con Lavrov intendono discutere in particolare della cooperazione nel settore agricolo e le forniture di grano. "Siamo aperti alla cooperazione con la Russia in tutti i settori (...) nell'agenda ci sono la cooperazione nel settore agricolo, nonché la possibilità di acquistare il grano dalla Russia", ha affermato il diplomatico, auspicando poi una visita del presidente russo Vladimir Putin a Runisi."Un invito a visitare la Tunisia era stato precedentemente esteso al presidente russo Vladimir Putin. Saremo lieti se lo accetterà. Ma il nostro presidente (Kaies Saied) non ha obiezioni a visitare egli stesso la Russia, ha detto Ammar, citato dall'agenzia di stampa russa "Sputnik".(Rum)