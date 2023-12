Nepal: governo, settimo connazionale morto combattendo in Ucraina nelle forze russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro cittadino nepalese è morto combattendo nell’Esercito russo in Ucraina. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri del Nepal in un comunicato, rivelando l’identità della persona deceduta, Kundan Singh Nagal, e il suo numero di passaporto. Sale così a sette il numero ufficiale dei nepalesi caduti nella guerra tra Russia e Ucraina. Il ministero, inoltre, ha riferito che quattro connazionali sono prigionieri in Ucraina e che sono in corso sforzi diplomatici, attraverso il Comitato internazionale della Croce Rossa e altri canali, per ottenerne la liberazione. I prigionieri sono stati identificati come Vivek Khatri, Siddhartha Dhakal, Vikas Rai e Pratik Pun. Il 4 dicembre Katmandu aveva rivelato la morte di altri sei uomini (Sandip Thapaliya, Rupak Karki, Dewan Rai, Pitam Karki, Raj Kumar Rokka e Gangaraj Moktan), chiedendo alla Russia la restituzione dei cadaveri e un risarcimento per le famiglie dei caduti. Il governo non ha ufficializzato altri decessi. Secondo la stampa nepalese, tuttavia, ce n’è almeno un altro: quello di Bharat Shah of Kailali, il cui nome è stato fatto dalla famiglia. (segue) (Inn)