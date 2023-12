Nepal: governo, settimo connazionale morto combattendo in Ucraina nelle forze russe (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana precedente l’ambasciatore del Nepal a Mosca, Milan Raj Tuladhar, aveva stimato l’impiego di 150-200 mercenari nepalesi, aggiungendo che l’ambasciata stava “rimandando a casa almeno un cittadino nepalese al giorno”. Secondo il diplomatico, si tratta di nepalesi attirati con promesse di grandi somme di denaro e introdotti in Russia per lo più clandestinamente, con l'aiuto di trafficanti di esseri umani, ed entrati con visti per studenti e turisti. “Abbiamo esortato il governo russo a scoraggiare l’ingresso e il reclutamento di cittadini nepalesi e abbiamo anche chiesto al governo del Nepal di adottare misure rigorose per frenare il traffico di cittadini nepalesi verso la Russia”, aveva riferito Tuladhar. (segue) (Inn)