Francia: legge immigrazione, sindacato Cgt lancia appello per "disobbedienza civile"

- La segretaria del sindacato francese della Confederazione generale del lavoro (Cgt), Sophie Binet, ha lanciato un appello alla "disobbedienza civile" contro la legge sull'immigrazione recentemente approvata in Francia. Intervenendo all'emittente radiofonica "Rmc", Binet ha parlato di una "moltiplicazione di azioni di resistenza contro questa legge" che "rimette in discussione in profondità tutti i nostri principi repubblicani". La Cgt vuole organizzare "delle iniziative" per "permettere a quelle e quelli che non si riconoscono in questa Francia lepenizzata di mostrare la loro determinazione a fare rispettare i valori di solidarietà", ha detto Binet. (Frp)