Libia: inviato Usa Norland incontra separatamene il presidente Menfi e i suoi due vice

- L’inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha incontrato separatamente il capo del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, e i due vicepresidenti Moussa al Kuni e Abdullah al Lafi, per colloqui sulla complessa situazione politica, economica e di sicurezza del Paese nordafricano. Presente anche l'incaricato d'affari dell'ambasciata Usa in Libia, Jeremy Bren. L’ufficio di Menfi riferisce che la delegazione statunitense ha ribadito il sostegno di Washington all'iniziativa del rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, per sbloccare l’impasse che ritarda da mesi l’organizzazione delle elezioni presidenziali e parlamentari. A tal riguardo, Norland ha espresso “apprezzamento” per il ruolo del presidente Menfi nel cercare di appianare le divergenze esistenti e per porre fine a tutte le fasi di transizione attraverso “elezioni libere ed eque”. A sua volta, Menfi ha affermato che l’iniziativa dell’Onu “porterà ad elezioni trasparenti, costruite su basi solide e stabili, i cui risultati siano accettati da tutte le parti”. L’incontro tra Norland e Menfi ha toccato anche le modalità per sostenere il Comitato finanziario supremo, organismo patrocinato dal Consiglio presidenziale, come “modello” per la ricostruzione della città della città orientale di Derna - devastata dalle inondazioni dello scorso 11 settembre - in collaborazione con le istituzioni internazionali. Si è accennato, nel corso del colloquio, anche alla formazione una forza congiunta che funga da “nucleo” per l’unificazione delle istituzioni militari libiche, attualmente divise non solo tra est e ovest, ma anche al loro interno formando una costellazione di milizie e gruppi armati. (segue) (Lit)