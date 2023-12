Libia: inviato Usa Norland incontra separatamene il presidente Menfi e i suoi due vice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’altro incontro con i due vicepresidenti Al Kuni e Al Lafi, rappresentanti rispettivamente della regione sud-occidentale del Fezzan e della regione occidentale della Tripolitania, Norland e l’incaricato d’affari Bren hanno discusso della situazione nel sud della Libia, della protezione delle frontiere, dei dettagli dell'iniziativa politica di Bathily e della ricostruzione di Derna, stando a quanto riferito dall’ufficio di Al Lafi. Vale la pena ricordare che alcuni giorni fa erano emersi disaccordi tra il presidente Menfi e i suoi due vice, in particolare per il rifiuto di Al Lafi di incontrare al Cairo, in Egitto, il presidente della Camera dei rappresentanti (il Parlamento eletto nel 2014 e con sede nell’est), Aguila Saleh, e il comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica. (Lit)