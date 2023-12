Ue: de Guindos (Bce), dati inflazione positivi ma è prematuro parlare di taglio tassi interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati sull'inflazione nell'Unione europea sono "positivi" ma è prematuro parlare di un taglio dei tassi di interesse fino a quando non si raggiungerà l'obiettivo del 2 per cento. Lo ha detto il vicepresidente della Banca centrale europea (Bce), Luis de Guindos, in un'intervista al quotidiano "20 Minutos", spiegando che gli attuali tassi di interesse, se mantenuti nel tempo, permetteranno all'inflazione di avvicinarsi al 2 per cento. "I dati sono stati positivi, ma non ancora sufficienti per cambiare la politica monetaria", ha sottolineato de Guindos. Per quanto riguarda l'evoluzione dell'attività economica nell'area dell'euro, il vicepresidente della Bce ha ricordato che l'istituzione "non prevede" una recessione tecnica, evidenziando che una delle criticità principali è che l'economia europea ha un problema strutturale in termini di crescita, come risulta dalle proiezioni della Bce e della Commissione europea, che prevedono un'espansione molto moderata, intorno all'1 per cento fino al 2026. "Questa crescita potenziale è bassa perché la produttività non aumenta quasi mai. L'Europa deve importare più energia di altre economie del mondo e, quindi, la crisi energetica aggrava ulteriormente questi problemi di competitività", ha spiegato l'economista spagnolo.(Spm)