Egitto-Regno Unito: il ministro degli Esteri Shoukry riceverà oggi l’omologo britannico Cameron

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, riceverà oggi al Cairo l’omologo britannico, David Cameron. L’incontro avviene il giorno dopo la partecipazione di Shoukry alla sesta sessione del Forum arabo-russo a Marrakesh, in Marocco. Lo afferma in un comunicato il portavoce della diplomazia egiziana, Ahmed Abu Zeid. Shoukry ha espresso l'orgoglio dell'Egitto per le sue relazioni storiche e strategiche con la Federazione Russa e per il loro sviluppo a tutti i livelli negli ultimi decenni, in campo politico, economico, commerciale, dell'energia nucleare, della sicurezza alimentare, del coordinamento militare e in altri campi. In occasione dell’evento in Marocco, Shoukry ha parlato della “catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza a seguito dei continui attacchi israeliani che durano da più di 70 giorni”. Il capo della diplomazia egiziana ha sottolineato l’importanza fondamentale di un cessate il fuoco immediato e sostenibile, che garantisca il pieno accesso agli aiuti umanitari e di soccorso nella Striscia di Gaza ”È tempo che la comunità internazionale dimostri la sincerità della sua volontà di affrontare le pratiche israeliane che stanno praticamente portando al trasferimento forzoso dei palestinesi, in modo che si possa salvare ogni possibilità di pace e si possa trovare un orizzonte reale per il ritorno a efficaci negoziati volti a raggiungere una soluzione a due Stati, entro i confini del 1967 con Gerusalemme est come capitale", ha affermato Shoukry.(Cae)