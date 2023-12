Sardegna: GdF Cagliari, intercettati cinque viaggiatori in possesso di valuta non dichiarata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano con sé denaro contante per complessivi 60mila euro, un importo che viola le norme sulla movimentazione della valuta atta a consentirne la tracciabilità mediante la presentazione della prevista Dichiarazione del denaro contante. Cinque viaggiatori provenienti da paese extra-UE sono stati fermati all'aeroporto di Cagliari-Elmas dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza I N.O.M. di Cagliari in servizio presso lo scalo Aeroportuale. I cinque si sono avvalsi della facoltà di effettuare l’oblazione immediata con il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari al 5 per cento dell’importo eccedente il limite consentito di 10mila euro. (Rsc)